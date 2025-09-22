Всего за неделю произошло 38 серьезных аварий.

За минувшую неделю на дорогах Владимирской области произошло 38 серьезных аварий. По данным ГИБДД, в этих ДТП погибли 10 человек, а еще 48 получили травмы. Среди пострадавших — один ребенок, в региональном УМВД.В Киржачском районе 15 сентября на трассе А-108 пожилая женщина за рулем «Форд Фиеста» выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком «Камаз». Водитель и её пассажир погибли на месте.В Судогодском районе 16 сентября на дороге «Владимир — Улыбышево — Коняево» автомобиль «Лада Ларгус» врезался в мотоцикл. Мотоциклист скончался в больнице.Под Ковровом 20 сентября на трассе М-7 «Волга» водитель грузовика «Скания» не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и столкнулся с фурой «Вольво». Водитель «Скании» погиб на месте, а водителя «Вольво» госпитализировали.За неделю сотрудники Госавтоинспекции также задержали 86 водителей, которые управляли транспортом в состоянии опьянения.