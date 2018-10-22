Лев Лещенко прокомментировал состояние Вячеслава Добрынина, которого якобы госпитализировали с инсультом. Прославленный артист обнародовал диагноз Доктора Шлягера.

Лев Лещенко прокомментировал состояние Вячеслава Добрынина, которого якобы госпитализировали с инсультом. Прославленный артист обнародовал диагноз Доктора Шлягера.Все началось с того, что 19 октября появилась информация о срочной госпитализации Вячеслава Добрынина. Якобы легендарного артиста парализовало из-за инсульта. Вскоре супруга Добрынина и его директор Сергей Карпов опровергли тревожные данные, однако не стали скрывать, что автор-песенник действительно в больнице.Журналисты связались с давним другом Вячеслава Добрынина, певцом Львом Лещенко. Тот раскрыл неутешительный, хоть и не очень опасный диагноз Доктора Шлягера. "У него транзиторная ишемическая атака, он нормально себя чувствует. Сейчас переживать нечего, никакого инсульта! Все нормально и все на контроле", – заявил Лещенко в разговоре с журналистами передачи "Ты не поверишь!".Транзиторная ишемическая атака – преходящее нарушение мозгового кровообращения. Ее часто называют микроинсультом. В отличие от инсульта, симптомы транзиторной ишемической атаки проходят в течение часа после ее окончания. Продолжается такая атака от нескольких минут до 24 часов.Тем не менее пациенту требуются реабилитация, исключение пагубных привычек и бережное отношение к здоровью. Лещенко в недавнем интервью отметил, что Добрынин, несмотря на возраст, ведет богемный образ жизни: может спокойно позвонить певцу в четыре часа утра, а его утро начинается в два-три часа дня.Из-за глобальной разницы в графиках Лещенко и Добрынин общаются нечасто. Зная ночной образ жизни приятеля, певец связывается с ним исключительно во второй половине дня.