«Ростелеком» завершил первый этап проекта по подключению к интернету лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ). По техническому заданию госконтракта1, компания подключила к единой информационной системе здравоохранения 447 медицинских организаций Центральной России, 59 из которых во Владимирской области. Для этого провайдер цифровых услуг построил новые и модернизировал существующие волоконно-оптические линии связи и узлы доступа. Скорость передачи данных для медучреждений составила не менее 10 Мбит/с.

Ростелеком завершил первый этап проекта по подключению к интернету лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ). По техническому заданию госконтракта1, компания подключила к единой информационной системе здравоохранения 447 медицинских организаций Центральной России, 59 из которых во Владимирской области. Для этого провайдер цифровых услуг построил новые и модернизировал существующие волоконно-оптические линии связи и узлы доступа. Скорость передачи данных для медучреждений составила не менее 10 Мбит/с.Александр Абрамков, вице-президент, директор МРФ Центр ПАО Ростелеком: Мы завершили первый этап подключения к интернету медучреждений ЦФО, и сразу приступили ко второму. В результате доступ в Сеть получат более семисот больниц и поликлиник центра России. Это значительно расширит возможности наших врачей. Например, сервисы аудио- и видеоконференцсвязи позволят проводить врачебные консилиумы онлайн, а защищённые каналы связи обеспечат быстрый обмен конфиденциальными данными. Это поможет врачам не только ускорить диагностику, но и принимать более взвешенные решения, что, в итоге, положительно скажется на качестве жизни граждан.К концу 2018 года Ростелеком подключит к интернету ещё 300 медицинских организаций. Новая инфраструктура позволит более эффективно использовать дорогостоящее медицинское оборудование и преодолеть территориальную удалённость лечебных учреждений.* * *Макрорегиональный филиал Центр ПАО Ростелеком – структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области.* * *– национальный цифровой провайдер, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России.Компания – лидер рынка услуг ШПД и платного ТВ, безусловный лидер рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти и бизнеса всех уровней, технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.Ростелеком – это более 13 млн абонентов услуг доступа в Интернет, 10 млн зрителей платного ТВ, из которых более половины смотрят уникальное Интерактивное ТВ, более 1 млн пользователей мобильной связи.В портфолио компании самые современные технологические и ИТ-проекты любого масштаба: от частного до всероссийского, от Умного дома до ключевого участия в приоритетной национальной программе Цифровая экономика.Стабильное финансовое положение Ростелекома подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”, а также агентства АКРА на уровне “AA(RU)”.1 Согласно Распоряжению Правительства РФ от 3 марта 2018 года №365-р ПАО Ростелеком определён единственным исполнителем осуществляемых Минкомсвязью России в 2018-2019 годах закупок услуги по обеспечению подключения медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения к сети Интернет.