В Континентальной хоккейной лиге стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата. Первая встреча завершилась во Владивостоке, где местный Адмирал принимал нижнекамский Нефтехимик и одержал победу со счетом 4:1.

В Континентальной хоккейной лиге стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата. Первая встреча завершилась во Владивостоке, где местный "Адмирал" принимал нижнекамский "Нефтехимик" и одержал победу со счетом 4:1.В составе победителей шайбы забросили Александр Угольников (12-я минута), Владимир Бутузов (45-я и 59-я) и Кирилл Воронин (45-я). У проигравших отличился Богдан Якимов (42-я)​​​."Адмирал" прервал серию поражений, которая состояла из девяти матчей. С 11 очками команда идет 12-й в таблице Восточной конференции. "Нефтихимик" с 21 баллом занимает восьмое место.