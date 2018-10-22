Знаменитых актеров Ирину Алефрову и Леонида Ярмольника Минкульт Украины внес в перечень деятелей культуры, которые угрожают национальной безопасности. В этом черном списке уже числятся около 140 российских артистов и деятелей шоу-бизнеса: всем им запрещен въезд в страну.

Знаменитых актеров Ирину Алефрову и Леонида Ярмольника Минкульт Украины внес в перечень деятелей культуры, которые угрожают национальной безопасности. В этом черном списке уже числятся около 140 российских артистов и деятелей шоу-бизнеса: всем им запрещен въезд в страну.Как уточняет ТАСС, среди персона нон-грата на Украине – в частности, режиссеры Никита Михалков, Карен Шахназаров, Павел Лунгин, музыканты Александр Розенбаум, Сергей Пенкин, Николай Расторгуев, актеры Василий Лановой, Валентин Гафт, Олег Табаков и многие другие.