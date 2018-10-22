Сооснователь Яндекса Аркадий Волож не намерен продавать свою долю в компании. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Яндекса, поступившем в редакцию Вестей.Hi-tech.

Сооснователь "Яндекса" Аркадий Волож не намерен продавать свою долю в компании. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Яндекса", поступившем в редакцию Вестей.Hi-tech.Компания, таким образом, впервые отреагировала на появившиеся на прошлой неделе в СМИ сообщения о возможной продаже крупного пакета акций поисковика и передаче права блокировать значимые управленческие решения "Сбербанку"."Когда мы основали Яндекс 21 год тому назад, то и представить не могли, что он станет технологической компанией мирового уровня, — приводит пресс-релиз слова Аркадия Воложа. — Когда-то все сотрудники Яндекса умещались в одной квартире, а сегодня в компании работают почти 10 тысяч человек. Я очень горжусь тем, чего наша команда добилась за эти годы. Мы создаем инновационные продукты, улучшающие жизнь десятков миллионов людей. И мы не собираемся останавливаться. Я планирую и дальше возглавлять Яндекс и не намерен продавать свою долю в компании. Также я поддерживаю усилия совета директоров по развитию компании и, в том числе, оценке различных возможностей управления структурой капитала".В сообщении "Яндекса" подчеркивается, что Аркадий Волож, генеральный директор группы компаний и сооснователь поисковика, на текущий момент владеет акциями класса Б, составляющими 48% голосующей доли и 10% экономической доли в капитале компании. Сооснователи и первые сотрудники "Яндекса", включая Воложа, совместно владеют 57% голосующей доли, при этом в соответствии с Уставом компании акции класса Б не могут быть переданы или проданы третьим лицам, включая наследников.