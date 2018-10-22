Барак дореволюционной постройки сносить не собираются? Собственница квартиры в двухэтажке на улице Луначарского уже который год не может добиться расселения. Живёт она без удобств - без отопления, газа, воды и канализации. Крыша в доме худая, стена трещит по швам, полы вздулись, окна разбиты. Почему строение, в котором до сих пор живут люди, не признано аварийным, узнаете далее.

Барак дореволюционной постройки сносить не собираются? Собственница квартиры в "двухэтажке" на улице Луначарского уже который год не может добиться расселения. Живёт она без удобств - без отопления, газа, воды и канализации. Крыша в доме худая, стена трещит по швам, полы вздулись, окна разбиты. Почему строение, в котором до сих пор живут люди, не признано аварийным, узнаете далее.(ул. Луначарского)Этому дому на улице Луначарского уже более 100 лет. Местные называют его берлогой. Вот только для зимовки он никак не предназначен. Снаружи стены в трещинах, окна разбиты, крыша гнилая. Внутри картина ничем не отличается. В квартире у Галины Климовой ни воды, ни газа."Отопление у вас здесь какое?" - "Печка, но она не работает лет 5 уже".Стены протыкаются пальцем, говорит и демонстрирует женщина. Полы ходят ходуном, обои уже давно все отсырели."Инструмент здесь был - весь проржавел. Я всё выкинула, очистить не могла".В этом доме Галина Климова не живёт уже три года. А вот её соседи здесь проживают. В доме 4 квартиры. Кто-то сдаёт жилплощадь, кто-то выживает сам, как может. Татьяна Монахова провела себе газ, соорудила туалет. "Лучше буду делать всё сама, чем годами ждать расселения, которого может и не быть", - говорит женщина.Татьяна Монахова, житель дома № 14 А: "Мне даже как многодетной маме обещали дать квартиру, и я ходила. Я пришла, мне в лоб дали, сказали, что тебе надо, что ты припёрлась, я развернулась и со слезами на глазах ушла. Мне надо работать, жить, семью содержать, а ходить туда, ноги о пороги бить – эта пустая трата времени".И такого мнения все соседи. Тем не менее, Галина Климова уверена: власти должны помочь. В прошлом году собственница сходила на приём в Белый дом к руководителю департамента ЖКХ Серёгину. На её обращение пришёл ответ."Учитывая Ваши жалобы на неудовлетворительное состояние многоквартирного дома 23.08.17 г., специалистами МКУ Управления гражданской защиты г. Владимира проведён осмотр многоквартирного дома №14 А по ул. Луначарского, в результате которого установлено, что дом находится в неудовлетворительном состоянии, целесообразно проведение комиссионного обследования вышеуказанного многоквартирного дома для решения вопроса признания дома аварийным".Галина Климова, собственница квартиры в доме № 14 А: "Ваш дом признан аварийным?" - "Никто не приходил, ничего не признавал, потому что никто не ходил. Надо идти в жилищную комиссию при городской администрации, уж не знаю, как они тут придут. Пока не ходила".В Жилинспекции пояснили: по полученному заявлению они проведут осмотр дома, вынесут своё заключение и направят его в межведомственную комиссию. А вот дальше начинается самое интересное.Максим Норихин, и. о. начальника региональной жилинспекции: "Межведомственная комиссия будет обязана запросить у собственников квартир в этом доме заключение специализированной проектной организации о фактическом техническом состоянии конструктивных, несущих элементов дома, с целью принятия решения о его аварийности и подлежащем сносу".Заключение специализированной проектной организации не что иное, как экспертиза. И собственники должны сделать её за свой счёт. Стоит она порядка 30-50 тысяч. И без этой бумажки дальше рассматривать этот вопрос городские власти не будут - поясняют в надзорном органе. Так что если доводить дело до конца и добиваться аварийности строения, то жителям придётся "скинуться". Будут ли они это делать или дальше пустят проблему на самотёк - это уже другой вопрос.