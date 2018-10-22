Двое пострадавших в страшной аварии в Дмитровском районе остаются в реанимации. Всего в больнице оказались не менее восьми человек. Водитель частного автобуса выехал на встречную полосу и на высокой скорости протаранил маршрутку. Четыре пассажира микроавтобуса погибли на месте.

Двое пострадавших в страшной аварии в Дмитровском районе остаются в реанимации. Всего в больнице оказались не менее восьми человек. Водитель частного автобуса выехал на встречную полосу и на высокой скорости протаранил маршрутку. Четыре пассажира микроавтобуса погибли на месте.В этой аварии погибла 12-летняя школьница. Водитель автобуса, который вылетел на встречную полосу и врезался в пассажирский микроавтобус, сейчас пытается как-то объяснить свои действия в полиции. Известно, что и после столкновения он еще несколько десятков метров летел на огромной скорости, сшибая даже деревья на пути."Сразу было мобилизованы все силы, вызваны дополнительно врачи-травматологи, реанимация была предупреждена", — говорит главный врач Дмитровской городской больницы Александр Авакян.В аварии под Дмитровом погибли четыре пассажира маршрутки — они скончались на месте. Еще восемь человек доставили в Дмитровскую городскую больницу. После бессонной ночи врачи говорят об улучшении состояния троих — их удалось перевести в травматологию. Еще двое — их травмы оказались более сложными — пока остаются в реанимации."Состояние всех пациентов, в том числе находящихся в реанимации с момента поступления, стабильное, они находятся в сознании", — рассказал Александр Авакян.Только за последний месяц это уже третья авария с участием пассажирского микроавтобуса в России. Пока в причинах очередного страшного ДТП разбирается полиция, очевидцы выдвигают свои версии произошедшего.- В "ПАЗике" у водителя находилась собака — его личная, домашняя.- Возможно, она спровоцировала?- Возможно, она, да — он отвлекся на нее и выехал на встречную полосу.Сегодня с самого утра полиция проводит обыски в офисах обоих перевозчиков. Уголовное дело возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших за собой смерть людей.