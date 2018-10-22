Авария со смертельным исходом произошла в Подмосковье.

ДТП с участием пассажирского транспорта — автобуса и микроавтобуса — произошло на севере Московской области в Дмитровском районе на трассе А-108. Об этом СМИ сообщили в областном главке МВД."Четыре человека погибли и 10 пострадали", — сообщает пресс-служба ведомства. Всего в микроавтобусе находились 15 человек, включая водителя.По предварительной информации, ДТП произошло из-за попутного бокового столкновения маршрутки с автобусом. Транспортное средство перевернулось и опрокинулось в кювет.На месте трагедии работают экстренные службы, ведутся следственные действия.