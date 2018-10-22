Гимнастка Яна Кудрявцева в своей странице в Instagram поделилась снимком с большим животом. Спортсменка раскрыла секрет.

Гимнастка Яна Кудрявцева всвоей странице в Instagram поделиласьснимком с большим животом. Спортсменка раскрыла секрет.Девушка с гордостью наглядно продемонстрироваласвое интересное положение. 21-летняя спортсменка сообщила, что ждет дочку."Пару дней назад мне делали очередное УЗИ,на котором снова подтвердился пол нашего ребенка! Решила, что хочу рассказатьвам, кто у нас будет. И так... барабанная дробь... " нас будетдевочка. Наша маленькая принцесса. Я счастлива!", – написала гимнастка. Приэтом Кудрявцева попросила поклонников не спрашивать про будущее дочери и станетли она гимнасткой. "Пока рано думать об этом", – заявила она.Также Яна отметила, что пользователи соцсетимогут предлагать имена для ее будущей наследницы. Они с супругом, хоккеистом "Салавата Юлаева" Дмитрием Кугрышевым, ещене определились с этим вопросом.Об этом романе стало известно в январе 2018 года. Ранеемолодая спортсменка встречалась с футболистом Артуром Юсуповым.Яна Кудрявцева –серебряный призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро. Тринадцатикратная чемпионка мирапо художественной гимнастике, многократная чемпионка Европы. Четырехкратнаячемпионка первых Европейских игр по художественной гимнастике.