Гимнастка Яна Кудрявцева в
своей странице в Instagram поделилась
снимком с большим животом. Спортсменка раскрыла секрет.
Гимнастка Яна Кудрявцева в
своей странице в Instagram поделилась
снимком с большим животом. Спортсменка раскрыла секрет.
Девушка с гордостью наглядно продемонстрировала
свое интересное положение. 21-летняя спортсменка сообщила, что ждет дочку.
"Пару дней назад мне делали очередное УЗИ,
на котором снова подтвердился пол нашего ребенка! Решила, что хочу рассказать
вам, кто у нас будет. И так... барабанная дробь... " нас будет
девочка. Наша маленькая принцесса. Я счастлива!", – написала гимнастка. При
этом Кудрявцева попросила поклонников не спрашивать про будущее дочери и станет
ли она гимнасткой. "Пока рано думать об этом", – заявила она.
Также Яна отметила, что пользователи соцсети
могут предлагать имена для ее будущей наследницы. Они с супругом, хоккеистом "Салавата Юлаева" Дмитрием Кугрышевым, еще
не определились с этим вопросом.
Об этом романе стало известно в январе 2018 года. Ранее
молодая спортсменка встречалась с футболистом Артуром Юсуповым.
Яна Кудрявцева –
серебряный призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро. Тринадцатикратная чемпионка мира
по художественной гимнастике, многократная чемпионка Европы. Четырехкратная
чемпионка первых Европейских игр по художественной гимнастике.