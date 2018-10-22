Артистка
опубликовала на своей страничке в Instagram фото с певцом. Снимок вызвал неоднозначную
реакцию пользователей соцсети.
Артистка
опубликовала на своей страничке в Instagram фото с певцом. Снимок вызвал неоднозначную
реакцию пользователей соцсети.
"Наш дуэт с красавчиком Стасом Костюшкиным скоро
на Первом канале. И Витя поймался", – написала Эвелина Бледанс, проанонсировав
свой дуэт с исполнителем. Поклонники принялись обсуждать внешний вид артистки,
недавно заявившей о своей беременности.
Многие засомневались в том, что Бледанс
находится в положении, поскольку демонстрирует идеальную фигуру. Они посчитали,
что 49-летняя знаменитость рассказала о беременности ради пиара.
Однако центральной темой обсуждения стал
попавший в кадр певец Виктор Рыбин, ранее признавшийся в том, что болен раком.
Фолловеры пожелали ему скорейшего выздоровления.
При этом большинство отметили, что Бледанс
и Костюшкин не позвали сняться с ними коллегу. "Так
что вы Витю в кадр не позвали?", "А Витя
отлично выглядит! Даже засомневалась в том, что пишут о них с женой", "Рыбин...
стали забывать...", "Третий,
что там говорить – лишний",
"Вите надо
выйти!!!", – прокомментировали фото подписчики.
Напомним, недавно 49-летняя Эвелина Бледанс решилась родить
третьего ребенка – несмотря на то, что прогнозы медиков были не особо
благоприятными. Звезда прошла через процедуру экстракорпорального
оплодотворения и заявила, что беременна.