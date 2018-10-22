Водитель автомобиля BMW не справился с управлением и столкнулся с двумя попутными машинами, одна из которых вылетела за пределы проезжей части и врезалась в остановку общественного транспорта около Гостиного двора на Невском проспекте.

В сети опубликовано видео с регистратора, запечатлевшего момент аварии, произошедшей поздним вечером в субботу, 20 октября, на Невском проспекте в Санкт-Петербурге.По предварительной информации, водитель автомобиля BMW не справился с управлением, врезался в попутную легковушку, после чего его машину подбросило, и она протаранила Hyundai Getz.После столкновения малолитражка вылетела с проезжей части и врезалась в остановку общественного транспорта около Гостиного двора.В результате инцидента чудом обошлось без пострадавших.