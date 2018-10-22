Несущие конструкции здания политехнического колледжа в Керчи, пострадавшего после взрыва, оценят с помощью мобильного диагностического комплекса Стрела-П. В воскресенье его уже направило в Керчь Главное управление МЧС России по Ростовской области.

Несущие конструкции здания политехнического колледжа в Керчи, пострадавшего после взрыва, оценят с помощью мобильного диагностического комплекса "Стрела-П". В воскресенье его уже направило в Керчь Главное управление МЧС России по Ростовской области, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.После этого будет принято решение о возможности дальнейшей эксплуатации колледжа. Оценка состояния зданий с помощью комплекса "Стрела" занимает в среднем около семи дней.В результате взрыва и стрельбы в керченском колледже, которые 17 октября устроил студент Владислав Росляков, погибли 20 человек, нападавший покончил с собой. Порядка 50 человек были госпитализированы. Предполагается, что у нападавшего мог быть сообщник.