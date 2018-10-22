Российская телеведущая и модель Виктория Боня призналась, что отношения с французским миллиардером Пьером Андюраном были пиар-ходом. Бизнесмен заплатил ей около полмиллиона долларов за несколько совместных выходов в свет.

Российская телеведущая и модель Виктория Боня призналась, что отношения с французским миллиардером Пьером Андюраном были пиар-ходом. Бизнесмен заплатил ей около полмиллиона долларов за несколько совместных выходов в свет.В мае СМИ сообщали, что Виктория Боня стала встречаться с миллиардером Пьером Андюраном. Они вместе появились на красной дорожке Каннского кинофестиваля. Сама модель рассказала, что их связывают романтические отношения, и они любят обсуждать серьезные темы. "Он успешный, гениальный. Мы говорили о черной материи, черных дырах, квантовой физике. Это был единственный мужчина, который мог со мной поддержать такой разговор", – рассказала она в интервью журналу "СтарХит".Позднее Виктория призналась блогеру Денису Куренкову, что эти отношения были лишь пиар-ходом. "Эта история была только для Жан-Пьера. Он мне заплатил полмиллиона долларов, чтобы я показала его, так сказать, женскому миру", – заявила она. При этом Боня отметила, что ей пришлось проделать огромную работу при подготовке к мероприятиям, в частности, к Международному Каннскому кинофестивалю.Напомним, что Виктория Боня состояла в незарегистрированном браке с сыном ирландского миллионера Александром Смерфитом. Их знакомство состоялось в 2010 году. Дочь Анджелина Смерфит родилась 17 марта 2012 года. В 2017 году телеведущая рассталась со Смерфитом.Боня рассказала, что их отношения распались из-за давления общественности. Когда она переехала вместе с возлюбленным в Монако, многие стали ей завидовать. В прессе появилось много ложной информации о телеведущей. Тогда Смерфит попросил Боню завершить карьеру. Однако Виктория отказалась это сделать, что и привело к разрыву.