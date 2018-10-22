В столице Венгрии Будапеште продолжается чемпионат мира по борьбе. Заур Угуев выиграл золотую медаль в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 57 кг.

В столице Венгрии Будапеште продолжается чемпионат мира по борьбе. Заур Угуев выиграл золотую медаль в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 57 кг.Заур Угуев в финальной схватке победил Нурислама Санаева из Казахстана – 4:3 и стал чемпионом мира. Бронзовые награды достались японцу Юки Такааси и турку Сулейману Атлы.Ахмед Чакаев стал бронзовым призером в весовой категории до 65 кг.. Абдулрашид Садулаев выступит в финале соревнований борцов, чей вес не превышает 97 кг, а Магомедрасул Газимагомедов поборется за золото в весовой категории до 70 кг.