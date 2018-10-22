Минэкологии выясняет причины массового мора рыбы в Подольском районе. Экологическое бедствие на реке Пахра зафиксировали еще на прошлой неделе, когда в воде появилось токсичное пятно. Его источник до сих пор не установлен. Теперь появилась еще одна угроза: отравленная рыба может попасть в мелкорозничную торговлю.

Минэкологии выясняет причины массового мора рыбы в Подольском районе. Экологическое бедствие на реке Пахра зафиксировали еще на прошлой неделе, когда в воде появилось токсичное пятно. Его источник до сих пор не установлен. Теперь появилась еще одна угроза: отравленная рыба может попасть в мелкорозничную торговлю.Для того, чтобы поймать рыбу на Пахре, теперь не нужна удочка: трехкилограммового жереха или леща можно вынуть из воды голыми руками. Но этот день местные рыбаки запомнят как настоящую катастрофу.- Сколько мы теперь не сможем ловить рыбу? Это же вообще!Еще на рассвете все было как обычно, а затем рыба начала всплывать на поверхность."Я сначала думал, что рыбка с ума сошла одна — начала выскакивать. А потом все больше и больше, и вот, в конце концов — сами видите", — рассказывает один из жителей Домодедовского района.Берега усеяны мертвой рыбой — здесь и малек, и крупные десятилетние особи. Некоторые рыбы пытаются сопротивляться и жадно хватают воздух жабрами, пытаются уйти на дно, но все равно всплывают кверху брюхом. Исход уже предрешен.Массовый мор рыбы на Пахре начался в прошлый вторник. Выброс был зафиксирован в районе Подольска, и вот теперь токсичное пятно опустилось на тридцать километров вниз по течению. Что это за яд, пока неизвестно, но он настолько сильный, что даже спустя неделю не теряет своей убийственной силы.Кто именно сбросил в Пахру химикаты, сейчас расследует областное Министерство экологии и природопользования. Взятые пробы речной воды направлены в лабораторию, а инспекторы Росрыболовства завели дело об административном правонарушении. Но виновник по-прежнему не найден. Вред, нанесенный природе Подмосковья — колоссальный."Потравлено километров 30 реки. Рыба сейчас шевелится, но если сейчас подняться на 10 километров выше, там уже нет живой рыбы. Там она уже вся мертвая", — рассказывает Игорь Мазурин.До впадения Пахры в Москву-реку отсюда пять километров, и едва ли распространение химикатов удастся остановить. После массовой гибели рыбы появилась еще одна проблема: любители быстрого лова кто руками, а кто пакетами из продовольственных магазинов собирают по берегам мертвую рыбу. Едва ли они сами станут ее есть."Сейчас отъедут куда-нибудь подальше, поставят на продажу, да и все! Кто же знает, отравлена она или не отравлена? Выложили — вот, смотрите, рыбка свеженькая, она еще шевелится. И будут покупать, и будут травить людей!" — говорит Иван Рыбин.Поэтому покупать якобы свежую речную рыбу с рук в Подмосковье в ближайшее время не стоит.