Участники организованной группы вносили заведомо ложные сведения в графики дежурств и табели-ведомости о выходе на работу сотрудников...

На основании материалов уголовного дела, расследованного Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве, решением суда признаны виновными в хищении денежных средств бывшие руководители частных охранных предприятий. Двое из них приговорены к 3 годам 6 месяцам и 4 годам 6 месяцам лишения свободы, остальные - к лишению свободы условно.Ранее сообщалось, что участники организованной группы вносили заведомо ложные сведения в графики дежурств и табели-ведомости о выходе на работу сотрудников. Денежные средства, полученные незаконным путем, распределяли между собой.Общий доход, извлеченный фигурантами в результате противоправной деятельности, превысил 2,8 млн рублей.По данному факту ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество».В мае 2017 г. уголовное дело было направлено в Зюзинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-78-28