Участники организованной группы вносили заведомо ложные сведения в графики дежурств и табели-ведомости о выходе на работу сотрудников...
На основании материалов уголовного дела, расследованного Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве, решением суда признаны виновными в хищении денежных средств бывшие руководители частных охранных предприятий. Двое из них приговорены к 3 годам 6 месяцам и 4 годам 6 месяцам лишения свободы, остальные - к лишению свободы условно.
Ранее сообщалось, что участники организованной группы вносили заведомо ложные сведения в графики дежурств и табели-ведомости о выходе на работу сотрудников. Денежные средства, полученные незаконным путем, распределяли между собой.
Общий доход, извлеченный фигурантами в результате противоправной деятельности, превысил 2,8 млн рублей.
По данному факту ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество».
В мае 2017 г. уголовное дело было направлено в Зюзинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.
Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве
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