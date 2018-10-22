Сотрудники Кливлендской клиники в США провели исследование, в ходе которого установили, что сидячий образ жизни гораздо опаснее курения. Такой вывод был сделан на основе анализа истории болезней более 122 тысяч пациентов, лечившихся в клинике с 1991-го по 2014-й год.

Сотрудники Кливлендской клиники в США провели исследование, в ходе которого установили, что сидячий образ жизни гораздо опаснее курения. Такой вывод был сделан на основе анализа истории болезней более 122 тысяч пациентов, лечившихся в клинике с 1991-го по 2014-й год, сообщает Fox.По словам главы исследовательской группы Ваэля Джабера, наиболее высокий процент смертности был среди тех, кто редко занимался спортом и не делал зарядку.Американец утверждает, что не существует физической нагрузки, которая была бы вредной для человека."Это относится как к мужчинам, так и к женщинам", — отметил Джабер.Врач утверждает, что государству следует тратить огромные деньги не только на то, чтобы лечить серьезные заболевания, но и на пропаганду спорта среди всех слоев населения."У людей, которые ведут сидячий образ жизни, шанс умереть раньше на 30 процентов выше, чем у тех, кто занимается спортом", — отметил Джабер.