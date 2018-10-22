Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг. Российская теннисистка Дарья Касаткина смогла подняться на десятую строчку. В субботу, 20 октября, россиянка выиграла турнир Кубок Кремля.

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг. Российская теннисистка Дарья Касаткина смогла подняться на десятую строчку. В субботу, 20 октября, россиянка выиграла турнир Кубок Кремля.В финале соревнований первая ракетка России одержала победу над представительницей Туниса Онс Жабер. Ранее лучшей позицией Касаткиной в рейтинге было 11-е место. После попадания в десятку Касаткина может принять участие в Итоговом турнире WTA в Сингапуре качестве запасной.Первой ракеткой мира осталась румынка Симона Халеп. На второе место поднялась немка Ангелик Кербер, а на третью строчку опустилась датчанка Каролин Возняцки.