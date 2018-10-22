В воскресенье, 21 октября, в подмосковных Химках состоялся очередной матч 11-го тура Российской премьер-лиги. Московский футбольный клуб Динамо принимал санкт-петербургский Зенит и одержал победу со счетом 1:0.

В воскресенье, 21 октября, в подмосковных Химках состоялся очередной матч 11-го тура Российской премьер-лиги. Московский футбольный клуб "Динамо" принимал санкт-петербургский "Зенит" и одержал победу со счетом 1:0.Гости остались в меньшинстве уже в первом тайме. Две подряд желтые карточки получил Себастьян Дриусси (28-я и 37-я минуты) и покинул поле. "Бело-голубые" наказали петербургский клуб на 75-й минуте, когда Федор Черных головой замкнул подачу Константина Рауша."Зенит" потерпел второе поражение в сезоне, но по-прежнему лидирует в турнирной таблице с 25 очками. "Динамо" набрало 13 и поднялось на девятую строчку.