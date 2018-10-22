Новое дешёвое и экологичное жильё создано в буквальном смысле из подручных материалов: грязи, соломы и шелухи.

Инженеры из компании WASP напечатали на 3D-принтере жилой дом площадью 20 квадратных метров, потратив на это всего около тысячи долларов США. Новое дешёвое и экологичное жильё создано в буквальном смысле из подручных материалов: грязи, соломы и шелухи.Проект получил звучное название Gaia ("Гайя" или "Гея") в честь древнегреческой богини земли. Всё потому что одним из основных компонентов строительного материала является почва.Смесь, использованная для сооружения стен, на 25% состояла из грунта, взятого прямо с участка строительства (она содержит 30% глины, 40% перегноя и 30% песка), на 40% из измельчённой рисовой соломы, на 25% из рисовой шелухи и на 10% из гашённой извести. К этим простым ингредиентам добавлялась вода, после чего смесь доводилась до однородной консистенции.Затем 3D-принтер укладывал её слой за слоем, печатая стены методом экструзии. Фундамент дома был сделан из трёх слоёв бетона, а крыша – из дерева.В однокомнатном строении сделали окно и застеклённую дверь, а изнутри отделали деревом и глиной, что придало помещению скромный, но опрятный вид.Строительство заняло десять дней. Его себестоимость составила примерно $1000, то есть около 65 тысяч рублей по курсу на 22 октября 2018 года. Вряд ли кто-то отказался бы получить 20 квадратных метров жилья за такие деньги. Правда, как уточняет издание New Atlas, в эту сумму входила только стоимость материалов, но не оплата труда сотрудников и другие расходы.Важно, что строительство производилось в буквальном смысле из грязи и отходов выращивания риса. Такая технология убивает сразу трёх зайцев: позволяет обойтись без экологически "грязного" производства строительных материалов, решает проблему утилизации отходов рисоводства и обеспечивает население дешёвой жилплощадью. По расчётам компании, один гектар рисового поля может давать 100 квадратных метров жилья в год.Как утверждают представители фирмы, в климатической зоне, пригодной для рисоводства, такое здание не будет нуждаться ни в отоплении, ни в кондиционировании: в нём будет достаточно тепло зимой и прохладно летом.В настоящее время специалисты работают над дальнейшим улучшением проекта, с тем чтобы сделать в нём отдельные комнаты (хотя бы ванную и туалет). Также планируется ускорить процесс строительства.Напомним, что "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) не впервые рассказывают о деятельности компании WASP. Мы говорили о 3D-печати домов из песка и глины и о самом большом в мире 3D-принтере, который использовался и при создании "Гайи". Говорили мы и о разработках других команд, в том числе о летающем строительном принтере для 3D-печати многоэтажек и строительстве домов с помощью беспилотников.