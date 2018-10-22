Закрыть американскую границу и направить туда вооруженные силы намерен прибегнуть Дональд Трамп, чтобы не пустить в страну караван мигрантов. По мнению президента Соединенных Штатов, этот поток беженцев из Центральной Америки появился искусственным путём и запустили его плохие люди.

Закрыть американскую границу и направить туда вооруженные силы намерен прибегнуть Дональд Трамп, чтобы не пустить в страну караван мигрантов. По мнению президента Соединенных Штатов, этот поток беженцев из Центральной Америки появился "искусственным путём" и запустили его "плохие люди". Трамп считает, что в составе каравана в сторону США движутся "очень жестокие криминальные элементы". И для них глава Белого Дома не намерен открывать границу.Ранее Трамп уже предупредил власти Гондураса, Гватемалы и Сальвадора, что прекратит выделять им финансовую помощь, если они не ограничат нелегальную миграцию в США. Гондурас призвал своих жителей не присоединяться к караванам. А вот Мексика открыла границу для женщин и детей, отмечает телеканал "Россия 24".