Улетел в кювет. Как сообщает тревожное ведомство, в понедельник в начале 10 утра на автодороге Кольчугино-Владимир произошло ДТП. На место немедленно выехали сотрудники МЧС, госавтоинспекции и медики.

Улетел в кювет. Как сообщает "тревожное ведомство", в понедельник в начале 10 утра на автодороге "Кольчугино-Владимир" произошло ДТП. На место немедленно выехали сотрудники МЧС, госавтоинспекции и медики. Спасатели сообщают, что в результате ДТП произошло опрокидывание легкового автомобиля в кювет. Имеются пострадавшие. Информация уточняется.