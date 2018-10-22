Сумма ущерба превысила 7 тысяч рублей

Сумма ущерба превысила 7 тысяч рублейДвух приятелей из Коврова обвиняют в краже. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Однако кража эта не из обычных. Весной этого года безработных мужчин полицейские задержали на территории городского кладбища. В мешках, которые находились в руках воришек, правоохранители обнаружили чугунные барельефы.Оказалось, что чугунные элементы злоумышленники отломали с оград могильных захоронений. Мужчины планировали сдать в их пункт приема металлолома. Сумма ущерба превысила 7 тысяч рублей.Материалы уголовного дела направлены в суд.