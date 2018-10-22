Елена Яковлева поведала, что смогла удержаться от тяжелого недуга, которым страдают некоторые артисты, – звездной болезни. По словам актрисы, в этом ей помогли коллеги по цеху.

Елена Яковлева поведала, что смогла удержаться от тяжелого недуга, которым страдают некоторые артисты, – звездной болезни. По словам актрисы, в этом ей помогли коллеги по цеху.В личном Instagram Яковлева рассказала, что не позволила популярности вскружить ей голову. Она всегда брала пример с лучших, поэтому знала, как вести себя в той или иной ситуации."Я встречалась с суперпопулярными людьми в молодости, когда начинала сниматься. Это и Гундарева, и Смоктуновский, и Ефремов, и Бога­тырев… Я могу перечислять до бесконечности. В первых картинах куда ни глянь – звезды такие, которых реально знают и любят все: от стариков до младенцев практически. Сейчас таких звезд не бывает, потому что нет уже такого всеобщего увлечения кино. А раньше эти люди реально не могли пройти по улице. И я видела, как они себя ведут – спокойно, доброжелательно, и мне это нравилось. Я как-то этому у них научилась. Поэтому у меня крыша не съехала, когда случился первый серьезный успех (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – сообщила Елена.Также она от всей души поблагодарила поклонников, которые при встрече ведут себя очень дипломатично и дружелюбно. “Мне повезло, люди по отношению ко мне ведут себя очень тактично. Допустим, случайно встретились глазами с прохожим, он узнал, улыбнулся, сказал: "Здрасте". Мне не трудно тоже улыбнуться и ответить: "Здрасте"…”, – отметила актриса.Яковлева призналась, что не зациклена на узнавании. Однако она испытывает настоящее наслаждение, когда на ее спектаклях аншлаги, а у фильмов с ее участием высокие рейтинги.Фанаты знаменитости были щедры на комплименты в комментариях под этим постом артистки. “Благодарю Вас, Елена Премудрая, за Ваше откровение!! За Ваш неподражаемый, живой разговор с нами! Вы – СУПЕР!!!”, “Елена, Вы наша любимая актриса!!”, “Вы самая-самая люкс! Обожаю Вас и Ваши работы 🌺💐❤️”, – писали интернет-обыватели.