Президент Турции Реджеп Эрдоган пообещал предать огласке подробности гибели оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашогги.

Президент Турции Реджеп Эрдоган пообещал предать огласке подробности гибели оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашогги. Он намерен выполнить обещание в ближайший вторник на встрече парламентской группы Партии справедливости и развития, пишет "Интерфакс". По словам Эрдогана, власти Турции "ищут справедливости".В свою очередь, глава Минфина США Стивен Мнучин предостерег мировое сообщество от поспешных санкций против Саудовской Аравии. Мнучин призвал дождаться завершения расследования и точных знаний о том, что произошло. Из-за "неподходящего момента" высокопоставленный американский чиновник не приедет в столицу Саудовской Аравии на инвестиционную конференцию, но позже все же намерен посетить Эр-Рияд.Власти Саудовской Аравии признали факт смерти Хашогги во время драки в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, куда он пришел оформить документы на брак.