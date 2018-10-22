В Евросоюзе призвали США обдумать возможные последствия, в том числе для союзников, прежде чем выходить из договора с Россией о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

В Евросоюзе призвали США обдумать возможные последствия, в том числе для союзников, прежде чем выходить из договора с Россией о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД)."Миру не нужна новая гонка вооружений, которая не будет выгодна никому и принесет всем еще больше нестабильности", — говорится в заявлении официального представителя внешнеполитической службы ЕС, передает ТАСС.Договор по РСМД стал центральной темой и переговоров президентов США и Франции. В телефонной беседе с Дональдом Трампом Эммануэль Макрон подчеркнул, что документ важен для европейской безопасности и стратегической стабильности.Президент США Дональд Трамп объявил о намерении выйти из договора о РСМД 20 октября, объяснив это якобы допущенными со стороны России нарушениями. Между тем глава МИД РФ Сергей Лавров сегодня отметил, что официального уведомления о таком шаге Москва еще не получала.Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан 8 декабря 1987 года в Вашингтоне генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Вступил в силу 1 июня 1988 года. Договор является бессрочным, однако каждая из сторон имеет право выхода, если под угрозой ее "высшие интересы".США неоднократно нарушали договор: использовали при испытаниях средств ПРО ракет-мишеней, сходных с ракетами средней и меньшей дальности; установили в Польше и Румынии в рамках системы ПРО универсальные установки вертикального пуска МК-41, которые позволяют использовать крылатые ракеты Tomahawk; производили ударные беспилотники с радиусом действия свыше 500 км, которые подпадают под определение крылатых ракет наземного базирования, напоминает телеканал "Россия 24".