Известный российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко покинул пост главы Союза ММА России. Теперь Последний император будет возглавлять наблюдательный совет организации.

Известный российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко покинул пост главы Союза ММА России. Теперь Последний император будет возглавлять наблюдательный совет организации.Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Союза ММА России, президентом в ходе внеочередной конференции организации был выбран Радмир Габдуллин, который ранее занимал пост вице-президента. Отмечается, что состав совета будет сформирован в ближайшее время.Емельяненко являлся президентом Союза ММА России с момента создания организации в 2012 году.