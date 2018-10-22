Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко возглавил наблюдательный совет Союза ММА России после того, как покинул пост президента организации. Также стало известно имя преемника Емельяненко–старшего на президентской должности.

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко возглавил наблюдательный совет Союза ММА России после того, как покинул пост президента организации. Также стало известно имя преемника Емельяненко–старшего на президентской должности."20 октября в Москве прошла внеочередная отчетно-выборная конференция, по итогам которой Федор Емельяненко был избран председателем наблюдательного совета Союза ММА России, — сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации. – На данном посту он и продолжит работу. Кроме того, президентом избран Радмир Габдуллин. Оба функционера уже вступили в свои права на новых должностях".Напомним, что Федор Емельяненко занимал свою должность с 2012-го года, когда организация и была образована. Несмотря на работу в Союзе ММА России Емельяненко продолжает профессиональную карьеру бойца ММА. Накануне он вышел в финал Bellator, где сразится с американцем Райаном Бейдером.