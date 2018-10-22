Внимание инспекторов ГИБДД г. Москвы обращено на легальность деятельности перевозчиков, техническое состояние автобусов, а также соблюдение времени труда и отдыха водителей...

В рамках мероприятия сотрудники столичной Госавтоинспекции проводят проверку автобусов, осуществляющих пассажирские перевозки на межрегиональном и междугородном сообщении.Особое внимание инспекторов ГИБДД г. Москвы обращено на легальность деятельности перевозчиков, техническое состояние автобусов и их соответствие нормативно-техническим требованиям, а также соблюдение времени труда и отдыха водителей.Данное мероприятие проводится в целях профилактики аварийности с участием автобусов, осуществляющих перевозки пассажиров, предупреждения и пресечения нарушений Правил дорожного движения, требований нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности дорожного движения.Столичная Госавтоинспекция призывает быть бдительными и дисциплинированными на проезжей части, неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81