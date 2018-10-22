На автодроме в американском Остине (штат Техас) продолжается очередной этап Формулы-1 Гран-при США. В ночь на 21 октября состоялась квалификация, победителем которой стал лидер чемпионата британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes.

На автодроме в американском Остине (штат Техас) продолжается очередной этап "Формулы-1" Гран-при США. В ночь на 21 октября состоялась квалификация, победителем которой стал лидер чемпионата британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes.Вторым стал немец Себастьян Феттель из команды Ferrari, третьим — его партнер по команде финн Кими Райкконен. Отметим, что ранее Феттель был оштрафован на три позиции по итогам свободных заездов, поэтому будет стартовать пятым.Выступающий за Williams Сергей Сироткин показал 17-й результат, но из-за штрафов других гонщиков будет стартовать 15-м. Его напарник канадец Лэнс Стролл стал 16-м.