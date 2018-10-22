Матч третьего тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов между итальянской Ромой и московским ЦСКА обслужит греческая бригада арбитров во главе с Анастасиосом Сидиропулосом.

Матч третьего тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов между итальянской "Ромой" и московским ЦСКА обслужит греческая бригада арбитров во главе с Анастасиосом Сидиропулосом.Помогать ему будут соотечественники Полихронис Костарас, Лазарос Димитриадис, Анастасиос Папапетру и Атанасиос Дзилос. Резервным арбитром будет Дамианос Эфтимиадис.Напомним, встреча пройдет 23 октября в Риме.Ранее Сидиропулос несколько раз судил матчи армейцев в еврокубках. Самая памятная встреча состоялась в 2014 году. Когда ЦСКА обыграл английский "Манчестер Сити".