Лариса Гузеева пережила смерть родного человека – матери Альбины Андреевны. Артистка впервые после трагедии вышла на связь с поклонниками.

Лариса Гузеева пережила смерть родного человека – матери Альбины Андреевны. Артистка впервые после трагедии вышла на связь с поклонниками.Бессменная ведущая “Давай поженимся!” Первого канала обратилась к фанатам с благодарностью. Звезда выразила признательность за теплые слова и поддержку в соцсетях."Спасибо всем за поддержку. Кто пытался и в этом моем личном горе ужалить – желаю счастья. Еще раз спасибо всем", – написала Гузеева.К слову, завистники даже в тяжелый для звезды момент пытались побольнее уколоть ее. Они всячески критиковали звезду. Однако Лариса никак не реагировала на желчные выпады. Ей было явно не до этого – тогда и сейчас ведущая пытается справиться с горькой утратой. Об этом сообщает .Напомним, о смерти Альбины Андреевны стало известно 12 октября, Об этом рассказала дочь Ларисы Ольга в своих соцсетях.О болезни родственницы знаменитости говорили еще в начале октября. Ведущая "Давай поженимся!" на своей странице в Instagram поместила кадр, на котором запечатлена ее мать, лежащая на больничной кровати. Маме Ларисы Гузеевой было 86 лет.