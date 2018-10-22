Певец поделился с поклонниками снимком из кровати. На нем музыкант позирует вместе с женой Юлией Проскуряковой и дочкой Вероникой.

Певецподелился с поклонниками снимком из кровати. На нем музыкант позирует вместе сженой Юлией Проскуряковой и дочкой Вероникой.На фото – спальня в голубых тонах, выдержанная вклассическом стиле. Игорь Николаев босиком, в джинсах и футболке лежит накровати. Рядом с главой семьи расположились любимая супруга и маленькая наследница."Место встречи семьиизменить нельзя", – подписал кадр исполнитель на своей странице в Instagram.При этом артист прорекламировал спальнуюсистему и компанию товаров для сна.Поклонникиотнеслись к публикации по-разному. "Красота. Такая душевная фотка и спальня в Юлечкиных любимых оттенках))","На такой большой кровати и впятером можно уместиться... Люблю ваше позитивноесемейство!", "Кроватка хороша! Для всей дружной семьи", – прокомментировалиснимок одни.Другиеже подписчики рассердились на музыканта за то, что он стал публиковать в своеммикроблоге рекламу. "Боже, и тутреклама! Игорь Николаев, ну как так-то?!", "Что, мало зарабатываешь?","Докатились!", – обрушились на певца критики.Но у артиста нашлись изащитники, которые уверены, что ничего позорного в подобных постах звезд нет. "ИгорьНиколаев давным-давно сделал себе имя. Он талантливый человек и это неизменно!А в наше время грех не воспользоваться шансом заработать лишнюю копеечку. Молодцы!Счастья вам!!!", – написал один из истинных поклонников Игоря Николаева.