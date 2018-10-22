Певец
поделился с поклонниками снимком из кровати. На нем музыкант позирует вместе с
женой Юлией Проскуряковой и дочкой Вероникой.
Певец
поделился с поклонниками снимком из кровати. На нем музыкант позирует вместе с
женой Юлией Проскуряковой и дочкой Вероникой.
На фото – спальня в голубых тонах, выдержанная в
классическом стиле. Игорь Николаев босиком, в джинсах и футболке лежит на
кровати. Рядом с главой семьи расположились любимая супруга и маленькая наследница.
"Место встречи семьи
изменить нельзя", – подписал кадр исполнитель на своей странице в Instagram.
При этом артист прорекламировал спальную
систему и компанию товаров для сна.
Поклонники
отнеслись к публикации по-разному. "Красота. Такая душевная фотка и спальня в Юлечкиных любимых оттенках))",
"На такой большой кровати и впятером можно уместиться... Люблю ваше позитивное
семейство!", "Кроватка хороша! Для всей дружной семьи", – прокомментировали
снимок одни.
Другие
же подписчики рассердились на музыканта за то, что он стал публиковать в своем
микроблоге рекламу. "Боже, и тут
реклама! Игорь Николаев, ну как так-то?!", "Что, мало зарабатываешь?",
"Докатились!", – обрушились на певца критики.
Но у артиста нашлись и
защитники, которые уверены, что ничего позорного в подобных постах звезд нет. "Игорь
Николаев давным-давно сделал себе имя. Он талантливый человек и это неизменно!
А в наше время грех не воспользоваться шансом заработать лишнюю копеечку. Молодцы!
Счастья вам!!!", – написал один из истинных поклонников Игоря Николаева.