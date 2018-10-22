Срочно прилетевший в Москву помощник президента США по
национальной безопасности Джон Болтон встретился с секретарем Совета безопасности
Николаем Патрушевым. Официальные сообщения о переговорах носят чисто
протокольный характер, но даже по ним можно судить о некой встревоженности
Вашингтона после последних заявлений Дональда Трампа.
Срочно прилетевший в Москву помощник президента США по
национальной безопасности Джон Болтон встретился с секретарем Совета безопасности
Николаем Патрушевым. Официальные сообщения о переговорах носят чисто
протокольный характер, но даже по ним можно судить о некой встревоженности
Вашингтона после последних заявлений Дональда Трампа.
Встреча прошла в конструктивном и деловом ключе, сообщила пресс-служба
аппарата Совбеза. Патрушев и Болтон обсудили ситуацию в Сирии, Иране и КНДР. Стороны
откровенно говорили о перспективах выстраивания диалога между Москвой и
Вашингтоном по стратегическим вопросам безопасности на различных уровнях.
Также в официальном сообщении отмечается, что на встрече была
подтверждена заинтересованность в возобновлении российско-американских
контактов по линии заинтересованных министерств и ведомств в области борьбы с
терроризмом, противодействия незаконному обороту наркотиков и нелегальной
миграции, в сфере юстиции и правопорядка. Говорили Патрушев и Болтон и о
нераспространении и контроле над вооружениями, причем, этой теме собеседники,
судя по сообщению Совбеза, уделили особое внимание.
Казалось бы, что из этих сухих казенных фраз трудно понять, какая
атмосфера реально царила на встрече и предъявлял ли кто-то кому-то претензии. Но, если
проанализировать пресс-релиз Совбеза, то становится ясно, что посланник Трампа
прилетел в Россию вполне себе с конкретными предложениями – восстановить разрушенное
сотрудничество. Причем, разрушенное с подачи американцев.
Но все же, главной темой визита, скорее всего, было
намерение США выйти из Договора о ракетах средней и малой дальности. Сенсационное
заявление сделал три дня назад президент Трамп. Причем, сказал это буквально на
бегу, поднимаясь по трапу самолета.
Обвинив в очередной раз Москву в нарушении этого договора,
он чуть ли не приказным тоном предложил России и Китаю (который не имеет
никакого отношения к документу, заключенному между США и СССР) прийти к нему на
поклон и обсудить дальнейшую судьбу ДРСМД.
Возникает простой вопрос – зачем что-то обсуждать, если Америка
отказывается от договора. Впрочем, таков Трамп – он часто делает необдуманные жесткие
заявления, смягчать которые потом приходится его помощникам.
Стоит отметить, что в Кремле еще до прилета Болтона в Москву
отреагировали на безумные планы Трампа
выйти из Договора о ракетах средней и малой дальности. Пресс-секретарь
президента Дмитрий Песков напомнили
Штатам о том, что процедура расторжения договора формально занимает полгода. Он
также заявил, что Москва испытывает обеспокоенность в связи с намерениями Вашингтона.
"Такой шаг сделал бы мир более опасным. Однако пока
Вашингтон не предпринимал никаких действий по выходу из соглашения в рамках
процедуры, предусмотренной самим договором", – сказал представитель
Кремля.
Говоря об обвинениях со стороны США, Песков сказал, что
Москва на уровне серьезных экспертных оценок не раз приводила доказательства
того, что Вашингтон размывает основные положения договора. В частности, это
касается установки систем ПВО в Польше и Румынии. Они могут запускать как
ракеты-перехватчики, так и ударные ракеты.
Тут стоит напомнить, что обвинения в адрес Москвы по поводу договора
звучат далеко не впервые. Весной этого года Дональд Трамп даже поручил
госсекретарю Майку Помпео подготовить предложения по новым санкциям против России
именно из-за мнимых нарушений Москвой положений документа.
Договор о РСМД был подписан в декабре 1987 года во время
визита президента СССР Михаила Горбачева в Вашингтон. Под сокращение попал
целый класс ракетного вооружения с дальностью поражения от 500 до пяти с
половиной тысяч километров. Советский Союз, а позже Россия выполнили все
условия соглашения, уничтожив свои ракеты.
Но тогда же, весной 2018 года американские конгрессмены
обвинили Россию в том, что она в нарушение договора о РСМД проводит испытания
крылатых ракет наземного базирования среднего радиуса действия. Никаких документальных
доказательств предоставлено не было.
Впрочем, политическая культура Запада уже давно не
предполагает цивилизованных методов общения и ведения переговоров: обвинения на
пустом месте стали обыденной моделью поведения американского и европейского истеблишмента.
Надеяться на то, что сейчас вдруг произойдет чудо и американцы откажутся от
своих слов, тоже не приходиться. Тем не менее, визит помощника американского
президента в Москву и разговор о восстановлении хоть какого-то сотрудничества оставляет
толику надежды на улучшение отношений двух ядерных сверхдержав.