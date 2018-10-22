Срочно прилетевший в Москву помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон встретился с секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым. Официальные сообщения о переговорах носят чисто протокольный характер, но даже по ним можно судить о некой встревоженности Вашингтона после последних заявлений Дональда Трампа.

Срочно прилетевший в Москву помощник президента США понациональной безопасности Джон Болтон встретился с секретарем Совета безопасностиНиколаем Патрушевым. Официальные сообщения о переговорах носят чистопротокольный характер, но даже по ним можно судить о некой встревоженностиВашингтона после последних заявлений Дональда Трампа.Встреча прошла в конструктивном и деловом ключе, сообщила пресс-службааппарата Совбеза. Патрушев и Болтон обсудили ситуацию в Сирии, Иране и КНДР. Стороныоткровенно говорили о перспективах выстраивания диалога между Москвой иВашингтоном по стратегическим вопросам безопасности на различных уровнях.Также в официальном сообщении отмечается, что на встрече былаподтверждена заинтересованность в возобновлении российско-американскихконтактов по линии заинтересованных министерств и ведомств в области борьбы стерроризмом, противодействия незаконному обороту наркотиков и нелегальноймиграции, в сфере юстиции и правопорядка. Говорили Патрушев и Болтон и онераспространении и контроле над вооружениями, причем, этой теме собеседники,судя по сообщению Совбеза, уделили особое внимание.Казалось бы, что из этих сухих казенных фраз трудно понять, какаяатмосфера реально царила на встрече и предъявлял ли кто-то кому-то претензии. Но, еслипроанализировать пресс-релиз Совбеза, то становится ясно, что посланник Трампаприлетел в Россию вполне себе с конкретными предложениями – восстановить разрушенноесотрудничество. Причем, разрушенное с подачи американцев.Но все же, главной темой визита, скорее всего, былонамерение США выйти из Договора о ракетах средней и малой дальности. Сенсационноезаявление сделал три дня назад президент Трамп. Причем, сказал это буквально набегу, поднимаясь по трапу самолета.Обвинив в очередной раз Москву в нарушении этого договора,он чуть ли не приказным тоном предложил России и Китаю (который не имеетникакого отношения к документу, заключенному между США и СССР) прийти к нему напоклон и обсудить дальнейшую судьбу ДРСМД.Возникает простой вопрос – зачем что-то обсуждать, если Америкаотказывается от договора. Впрочем, таков Трамп – он часто делает необдуманные жесткиезаявления, смягчать которые потом приходится его помощникам.Стоит отметить, что в Кремле еще до прилета Болтона в Москвуотреагировали на безумные планы Трампавыйти из Договора о ракетах средней и малой дальности. Пресс-секретарьпрезидента Дмитрий Песков напомнилиШтатам о том, что процедура расторжения договора формально занимает полгода. Онтакже заявил, что Москва испытывает обеспокоенность в связи с намерениями Вашингтона."Такой шаг сделал бы мир более опасным. Однако покаВашингтон не предпринимал никаких действий по выходу из соглашения в рамкахпроцедуры, предусмотренной самим договором", – сказал представительКремля.Говоря об обвинениях со стороны США, Песков сказал, чтоМосква на уровне серьезных экспертных оценок не раз приводила доказательстватого, что Вашингтон размывает основные положения договора. В частности, этокасается установки систем ПВО в Польше и Румынии. Они могут запускать какракеты-перехватчики, так и ударные ракеты.Тут стоит напомнить, что обвинения в адрес Москвы по поводу договоразвучат далеко не впервые. Весной этого года Дональд Трамп даже поручилгоссекретарю Майку Помпео подготовить предложения по новым санкциям против Россииименно из-за мнимых нарушений Москвой положений документа.Договор о РСМД был подписан в декабре 1987 года во времявизита президента СССР Михаила Горбачева в Вашингтон. Под сокращение попалцелый класс ракетного вооружения с дальностью поражения от 500 до пяти споловиной тысяч километров. Советский Союз, а позже Россия выполнили всеусловия соглашения, уничтожив свои ракеты.Но тогда же, весной 2018 года американские конгрессменыобвинили Россию в том, что она в нарушение договора о РСМД проводит испытаниякрылатых ракет наземного базирования среднего радиуса действия. Никаких документальныхдоказательств предоставлено не было.Впрочем, политическая культура Запада уже давно непредполагает цивилизованных методов общения и ведения переговоров: обвинения напустом месте стали обыденной моделью поведения американского и европейского истеблишмента.Надеяться на то, что сейчас вдруг произойдет чудо и американцы откажутся отсвоих слов, тоже не приходиться. Тем не менее, визит помощника американскогопрезидента в Москву и разговор о восстановлении хоть какого-то сотрудничества оставляеттолику надежды на улучшение отношений двух ядерных сверхдержав.