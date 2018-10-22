Спасатели извлекли из воды легковой автомобиль, попавший в ДТП. В нем обнаружены тела погибших.

Ленинградские спасатели извлекли из воды легковой автомобиль. В нем обнаружены тела погибших.Автомобиль упал в Финский залив в первом часу ночи. Инцидент произошел в городе Сосновый Бор Ленинградской области, сообщает пресс-служба регионального МЧС.Машину подняли на поверхность только в 10 часов утра в воскресенье — из-за высокой волны и глубины, достигающей семи метров в месте трагедии, спасатели смогли приступить к работам только утром. В поднятом автомобиле были обнаружены тела двух человек: погибли 35-летний мужчина и 37-летняя женщина.Ранее сообщалось, что двое мужчин и женщина в состоянии алкогольного опьянения прибыли в район городского пляжа, где припарковали машину на краю пирса и любовались местными достопримечательностями. Автомобиль скатился в воду, когда один из мужчин отлучился.По факту гибели людей возбуждено уголовное дело.В начале октября в Санкт-Петербурге за три дня утонули два автомобиля. Внедорожник "Паджеро-спорт" рухнул в Малую Невку, когда водитель не справился с управлением, ранее в Морской канал упал автофургон и перекрыл фарватер. Паромное движение было перекрыто на четыре часа.