Россия укрепляет свой стратегический форпост - Калининград, расположенный как нож у горла НАТО в Балтийском море. Об этом пишет обозреватель австралийского портала News.com.au Джейми Сайдел. Он ссылается на недавний сюжет американского телеканала CNN о быстром расширении и модернизации как минимум четырех ключевых военных объектов на территории российского анклава.

Россия укрепляет свой стратегический форпост — Калининград, расположенный как нож у горла НАТО в Балтийском море. Об этом пишет обозреватель австралийского новостного портала News.com.au Джейми Сайдел.Он ссылается на недавний сюжет американского телеканала CNN о быстром расширении и модернизации как минимум четырех ключевых военных объектов на территории российского анклава. По данным канала, опирающегося на спутниковую фотосъемку израильской компании ImageSat International, в Калининградской области модернизируются хранилище ядерного оружия, авиабаза в Чкаловске и база ракетной бригады в Черняховске, получившей ранее в этом году новые ракетные комплексы "Искандер". Также уже готов отдельный кластер из 40 новых бункеров близ порта Приморска.Представитель Пентагона назвал это крупнейшим шагом России к милитаризации своего анклава на Балтике, который когда-либо видели США. "Если они хотят бросить нам вызов, мы бросим вызов им, — комментирует командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго. — Нас не запугать размещенными там системами".