Запрещенные вещества у мужчины нашли в кармане

Запрещенные вещества у мужчины нашли в карманеРанее судимый житель Камешково весной прошлого года в квартире одного из домов города приготовил раствор наркотического средства. Затем мужчина набрал его в шприц, спрятал его в карман куртки и вышел на улицу.Позднее мужчина объяснил, что запрещенное вещество он приготовил для самого себя, но не успел им воспользоваться: его задержали полицейские, обнаружившие шприц.Обвиняемый во всем сознался и раскаялся, однако давать показания отказался.Камешковский районный суд признал его виновным в незаконном изготовлении и хранении без цели сбыта наркотического средства в значительном размере. Ему предстоит провести 2,5 года в тюрьме.