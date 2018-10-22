Футболист
рассказал, какие трудности ему приходилось переживать с супругой Миланой. Он решил
прервать молчание, чтобы отстоять честь в скандальной истории, связанной с их
расставанием.
Футболист
рассказал, какие трудности ему приходилось переживать с супругой Миланой. Он решил
прервать молчание, чтобы отстоять честь в скандальной истории, связанной с их
расставанием.
По словам Александра Кержакова, только он
хотел решить все мирным путем и не выносить сор из избы. Он считает, что жена
не должна была говорить об их проблемах публично.
"Милана говорила неправду, не объяснив,
почему ребенок живет со мной и где она пропадала последние четыре месяца… Но назвала
меня на всю страну вором. Понятно, что это игра на публику. Ребенок для неё в
этой ситуации оказался предметом шантажа", – цитирует футболиста сайт "Комсомольская
правда". Кержаков заявил, что в промежуток между тем, как девушка вернулась из
клиники, и до того, как она уехала на реабилитацию в Таиланд, она употребляла много алкоголя
и находилась под действием шариков с веселящим газом.
Кержаков заверил, что не хочет
лишать своего маленького сына Артемия матери. Для него главное, чтобы тот был в
безопасности. При этом он обнародовал страшные и грязные моменты личной жизни. "Когда
ребенок жил у нее, а она под наркотическим опьянением при своих знакомых
говорила: "Я сейчас выкину сына из окна. Посмотрим, как Саша отреагирует!" И
сама хотела из окна выброситься", – поделился Кержаков.
Спортсмен отметил, что у него есть все
доказательства злоупотреблений алкоголем супруги – соответствующие звонки и видео.
Кержаков добавил, что за месяц между лечением от пагубных зависимостей Милана
приехала к сыну всего лишь два раза, а по возвращении подала в суд.
Также спортсмен
рассказал, что однажды Милана с мамой и бывшей гражданской женой футболиста приехали
к нему в полтретьего ночи и пытались забрать сына. "Потом приехала полиция… Мать
Миланы ходила пьяная с телефоном, кричала, что позвонит своим
высокопоставленным знакомым", – заявил Кержаков.
Напомним, супруги уже подали заявление на
развод. Теперь остается ждать решение суда, который определит место жительство
маленького Артемия. Первое слушание должно состояться 23 октября.