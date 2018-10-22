Футболист рассказал, какие трудности ему приходилось переживать с супругой Миланой. Он решил прервать молчание, чтобы отстоять честь в скандальной истории, связанной с их расставанием.

Футболистрассказал, какие трудности ему приходилось переживать с супругой Миланой. Он решилпрервать молчание, чтобы отстоять честь в скандальной истории, связанной с ихрасставанием.По словам Александра Кержакова, только онхотел решить все мирным путем и не выносить сор из избы. Он считает, что женане должна была говорить об их проблемах публично."Милана говорила неправду, не объяснив,почему ребенок живет со мной и где она пропадала последние четыре месяца… Но назваламеня на всю страну вором. Понятно, что это игра на публику. Ребенок для неё вэтой ситуации оказался предметом шантажа", – цитирует футболиста сайт "Комсомольскаяправда". Кержаков заявил, что в промежуток между тем, как девушка вернулась изклиники, и до того, как она уехала на реабилитацию в Таиланд, она употребляла много алкоголяи находилась под действием шариков с веселящим газом.Кержаков заверил, что не хочетлишать своего маленького сына Артемия матери. Для него главное, чтобы тот был вбезопасности. При этом он обнародовал страшные и грязные моменты личной жизни. "Когдаребенок жил у нее, а она под наркотическим опьянением при своих знакомыхговорила: "Я сейчас выкину сына из окна. Посмотрим, как Саша отреагирует!" Исама хотела из окна выброситься", – поделился Кержаков.Спортсмен отметил, что у него есть вседоказательства злоупотреблений алкоголем супруги – соответствующие звонки и видео.Кержаков добавил, что за месяц между лечением от пагубных зависимостей Миланаприехала к сыну всего лишь два раза, а по возвращении подала в суд.Также спортсменрассказал, что однажды Милана с мамой и бывшей гражданской женой футболиста приехалик нему в полтретьего ночи и пытались забрать сына. "Потом приехала полиция… МатьМиланы ходила пьяная с телефоном, кричала, что позвонит своимвысокопоставленным знакомым", – заявил Кержаков.Напомним, супруги уже подали заявление наразвод. Теперь остается ждать решение суда, который определит место жительствомаленького Артемия. Первое слушание должно состояться 23 октября.