На замначальника исправительного учреждения возбуждено дело об административном правонарушении

На замначальника исправительного учреждения возбуждено дело об административном правонарушенииЗаместителя начальника колонии привлекли к ответственности за неисполнение законных требований прокуратуры.Мучжина ответил отказом на просьбу предоставить служебную документацию и доступ к архиву камер видеонаблюдения. Запрос на доступ записям сделали проверок за соблюдением законов в исправительном учреждении ЛИУ-8 УФСИН России по Владимирской области.Из-за отказа помочь владимирский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях региона возбудил дело об административном правонарушении. Замначальника обвинили в умышленном невыполнении требований прокурора, которые вытекают из его полномочий, установленных федеральным законом.Мужчине выписали штраф. Решение суда пока не вступило в законную силу.