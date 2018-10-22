Теперь у перевозчика будет 19 автобусных направлений

Теперь у перевозчика будет 19 автобусных направленийВладимирская администрация опубликовала протоколы по итогам торгов по обслуживанию «бигановских» маршрутов: № 11, 14, 25, 26, 28. Все они официально переданы компании «АДМ». Конкурсная комиссия дала перевозчику 80 баллов. Конкуренцию ему составила организация «Авто-Экспресс-3» из Питера. Ее возможности оценили чуть меньше - на 68 баллов.Одним из главных критериев при выборе перевозчика стало наличие экологического транспорта. С учетом недавней поставки новой партии «Волгабасов» в победе «АДМ» не стоило сомневаться. Теперь у компании-перевозчика будет 19 автобусных маршрутов.Кстати, никто из местных перевозчиков не попытался выставляться на прошедшие торги.