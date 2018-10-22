Телеведущий поделился на своей странице в Instagram необычным снимком. При этом он задал фолловерам непростую загадку.

Телеведущий поделился на своей странице в Instagram необычным снимком. При этомон задал фолловерам непростую загадку."Кто угадает, что это?",– подписал фото Борис Корчевников. На нем он позирует с деревянным предметом утвари,характерным для крестьянского быта.Телеведущий посетил Ошевенскуюшколу, что в деревне Ширяиха Архангельской области. Оттуда он сделал сериюснимков. Пользователи соцсети принялись угадывать, что же за необычный предметдержит в руках Корчевников.Предположения оказались самыми разными. "Для забивания каши, чтобы не было комочков","Веселка. По крайней мере, так мне помнится. И так ее называла моя бабушкаМаша, когда замешивала тесто", "У нас в деревне тоже такие есть. Это пахтолка.Взбиваем густую сметану, чтобы получилось масло", "Ею делают затирку", "Этодля пряжи: на нее шерсть наматывают и прядут", "Это мутовка. Помню, мамас бабушкой делали похлебку с ее помощью", – прокомментировали публикациюведущего подписчики.Отметим,что народ больше интересуется здоровьем Бориса Корчевникова, нежели его профессиональнойдеятельностью. Ведь нескольколет назад телеведущий страдал от опухоли мозга. Ему удалось побороть болезнь.Теперь он помогает онкобольным людям. В последнее время зрители заметили, чтоБорис пополнел и обрюзг и выразили обеспокоенность его самочувствием.