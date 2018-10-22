Заявление американского президента Дональда Трампа о выходе США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) больше похоже на продолжающийся шантаж, чем на свершившийся юридический акт. Так считает глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

Заявление американского президента Дональда Трампа о выходе США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) больше похоже на продолжающийся шантаж, чем на свершившийся юридический акт. Так считает глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.Трамп заявил, что США выйдут из Договора о РСМД, так как, по его мнению, Россия нарушает условия соглашения. Односторонний выход из Договора предусмотрен его 15-й статьей, напомнил сенатор Косачев, однако это производится по исключительным обстоятельствам, с их обоснованием и в шестимесячный срок. Пока же официальных шагов на этот счет не сделано, отметил Косачев в Facebook.Однако это не делает заявление Трампа менее угрожающим и опасным, продолжает сенатор: американцы ищут любые возможности для разрушения выработанной в годы "холодной войны" системы договоренностей по балансу ядерных сил в мире.По словам Константина Косачева, если читать только заголовки о заявлении Трампа, ситуация "выглядит чудовищной": ядерная держава в одностороннем порядке уничтожает одно из основополагающих соглашений в сфере стратегической стабильности, одним из двух участников которого она является.Однако, продолжает Косачев, если вчитываться в достаточно противоречивый текст заявления Трампа, появляется существенное "если": американцы не выйдут из ДРСМД, если Россия и Китай согласятся его модернизировать.В части России это либо незнание Договора, либо игра на публику, говорит сенатор: 16-я статья прямо предусматривает, что каждая из Сторон может предлагать поправки к Договору. Эта возможность "на столе" и подлежит обсуждению, однако предложений на этот счет американцы Москве, насколько известно Косачеву, не передавали.С Китаем ситуация другая, говорит сенатор: у этой страны, как и у многих других, действительно есть ракеты запрещенного Договором класса. Именно поэтому Россия устами президента Путина еще в 2007 году предлагала сделать Договор универсальным — то есть, многосторонним.В 2008 году глава МИД России Сергей Лавров оформил эту инициативу в виде изложенных им "Основных элементов международно-правовой договоренности о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности (наземного базирования)". "Однако американцы сильно не напрягались, и инициатива "ушла в песок", — отметил Косачев.