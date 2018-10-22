Местные жители похитили с ограждений на могильных захоронениях чугунные барельефы.

Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовного дела в отношении 49-и и 42-летнего местных жителей. Мужчинам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 УК РФ (кража).Обвиняемые, безработные местные жители, были задержаны правоохранителями на территории городского кладбища весной текущего года. В мешках, которые находились при фигурантах, были обнаружены чугунные барельефы.В ходе проверки полицейскими было установлено, что обнаруженные чугунные элементы злоумышленники демонтировали с оград могильных захоронений и планировали сдать в пункт приема лома. Сумма ущерба, причиненного собственникам, превысила 7 000 рублей.По данному факту в отношении задержанных было возбуждено уголовное дело.В настоящее время материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.