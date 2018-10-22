В Кремле отреагировали на безумные планы Дональда Трампа выйти из договора о ракетах средней и малой дальности. США обвиняют Россию, что она не выполняет условия документа, в Москве в аналогичными обвинениями выступают в адрес Вашингтона.

В Кремле отреагировали на безумные планы Дональда Трампавыйти из договора о ракетах средней и малой дальности. США обвиняют Россию, чтоона не выполняет условия документа, в Москве в аналогичными обвинениямивыступают в адрес Вашингтона.Договор был заключен в 1987 году Михаилом Горбачевым и РональдомРейганом. СССР, а позже, Россия выполнили свои обязательства, полностьюуничтожив ракеты средней и малой дальности наземного базирования.В Кремле еще раз напомнили Штатам об этом и сказали, что процедурарасторжения договора формально занимает полгода. Пресс-секретарь президента ДмитрийПесков при этом заявил, что Москва испытывает обеспокоенность, сообщает "Интерфакс"."Такой шаг сделал бы мир более опасным, однако покаВашингтон не предпринимал никаких действий по выходу из соглашения в рамкахпроцедуры, предусмотренной самим договором", – сказал представитель президента.Говоря об обвинениях со стороны США, Песков сказал, чтоМосква на уровне серьезных экспертных оценок не раз приводила доказательстватого, что именно Вашингтон размывает основы и основные положения договора. Вчастности, это касается установки систем ПВО в Польше и Румынии. Они могутзапускать как ракеты-перехватчики, так и ударные ракеты.Напомним, что свое заявление о выходе из договора о РСМДДональд Трамп сделал на ходу, поднимаясь в самолет. Он призвал Россию и Китайначать консультации с ним по поводу обновления договора и установлении новыхправил игры.Вопрос о РСМД будетобсуждаться во время советника Трампа по национальной безопасности ДжонаБолтона в Москву, который начался сегодня, 22 октября.