Автомобиль Kia Sorento протаранил автобус, выехавший на полосу встречного движения, чтобы объехать столкнувшиеся автомобили. Местные СМИ утверждают, что водитель Kia находился в состоянии алкогольного опьянения.

В воскресенье, 21 октября, на улице Ворошилова в подмосковном Серпухове произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса.На записи, сделанной регистратором очевидца, видно, что маршрутное транспортное средство выехало на полосу встречного движения, чтобы объехать автомобили, стоявшие на дороге после аварии.В тот момент, когда автобус оказался на "встречке", в него влетел Kia Sorento.По данным местных СМИ, мужчина, управлявший Kia, находился в состоянии алкогольного опьянения.Сообщается, что никто из участников инцидента серьезно не пострадал, однако некоторые очевидцы настаивают на том, что водитель кроссовера был госпитализирован.