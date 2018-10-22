В Москве острый вопрос о реституции церковного имущества обсуждали члены рабочей группы Министерства культуры РФ, комиссии Русской православной церкви (РПЦ) и комиссии Союза музеев.

В Москве острый вопрос о реституции церковного имущества обсуждали члены рабочей группы Министерства культуры РФ, комиссии Русской православной церкви (РПЦ) и комиссии Союза музеев.В рабочую группу Минкульта входит президент Союза музеев России Михаил Пиотровский, руководители федеральных музеев. Руководит рабочей группой директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин. Комиссию РПЦ возглавляет митрополит Тихон.Передел памятниковВ очередной раз речь шла об архитектурных памятниках, которые в соответствии с федеральным законом № 327 РПЦ хочет забрать у музеев.Обозначили претензии церкви и на объекты Владимиро-Суз­даль­ского музея-заповедника (ВСМЗ). Среди объектов, на которые церковь претендует в регионе, постройки Спасо-Евфимиевского монастыря и Кремля в Суздале, музей Хрусталя в Гусь-Хрустальном, Золотые ворота, Успенский и Дмитриевский соборы во Владимире - всего 12 памятников.Директор Владимиро-Суз­даль­ского ГМЗ Игорь Конышев говорил о том, что объекты, которые хочет забрать церковь, позволяют музею зарабатывать более половины его доходов, при этом содержать их весьма затратно - это обходится в 25 миллионов рублей. Он повторил аргументы о том, что передача объектов ГМЗ ухудшит состояние объектов культурного наследия и уничтожит музей: сохранить фрески в храмах можно лишь соблюдая особый температурно-влажностный режим, который нельзя поддерживать, если проводить там богослужения.Владыка Тихон засомневался в том, что изменения на «полтора-два градуса» приведут к катастрофическим последствиям, а присутствовавший на заседании священник поделился опытом, что «иконы очень крепкие», в чем он уверен после того, как однажды они «оказались в воде»».Замминистра культуры РФ Алла Манилова, курирующая работу музеев, заявила, что в разногласиях с церковью виноваты сами руководители музеев-заповедников, которые «не умеют договариваться». Президент Союза музеев Михаил Пиотровский не смог донести до участников дискуссии, что в Европе музеи и церковь не тратят время на имущественные споры, а бросают все силы на то, чтобы сберечь культурное наследие.Пользоваться совместно?Как пишет «Коммерсантъ», музеям-заповедникам и епархиям дали ещё одну попытку в 3-недельный срок решить все разногласия. Если диалог опять не выйдет, то во Владимир направят специальные согласительные комиссии по вопросам взаимодействия церкви и музеев, которые будут снимать напряжение и решать накопившиеся проблемы.На встрече сообщили, что, учитывая, к каким последствиям привёл федеральный закон о церковной реституции, Государственная дума может разработать к нему поправки о возможности совместного использования архитектурных памятников музеями и религиозными организациями.Призыв о помощиЭкс-гене­раль­ный директор Владимиро-Суз­­даль­ского музея-запо­вед­ника Алиса Аксёнова встретилась с новым губернатором области Владимиром Сипягиным.Основной темой беседы стало прошлое и настоящее легендарного музея. Алиса Ивановна рассказала о сложностях, с которыми она сталкивалась 50 лет, пока создавала музей-заповедник и руководила им. Он стал одним из лучших в России.Особое внимание нового губернатора Аксёнова заострила на катаклизмах, которые она наблюдает с 2016 года при новом руководителе ВСМЗ. Алиса Ивановна попросила главу региона приложить все силы, чтобы спасти главный музей области от полного уничтожения.КомментарийЗамглавы комитета по культуре Госдумы Александр Шолохов:«В условиях жёсткого клинча Госдума готова разработать поправки к закону о передаче религиозным организациям госимущества, дополнив его нормой, которая позволит использовать объекты наследия совместно. Если такое предложат, мы будем обсуждать законопроект и содействовать его продвижению. Обе стороны в ответ на предложение юридически закрепить совместное сотрудничество решили «взять паузу». При этом со стороны РПЦ прозвучали высказывания, что хозяин должен быть один, и сегодня в законе достаточно норм, которые позволяют урегулировать процесс».