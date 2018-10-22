В Москве острый вопрос о реституции церковного имущества обсуждали члены рабочей группы Министерства культуры РФ, комиссии Русской православной церкви (РПЦ) и комиссии Союза музеев.
В Москве острый вопрос о реституции церковного имущества обсуждали члены рабочей группы Министерства культуры РФ, комиссии Русской православной церкви (РПЦ) и комиссии Союза музеев.
В рабочую группу Минкульта входит президент Союза музеев России Михаил Пиотровский, руководители федеральных музеев. Руководит рабочей группой директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин. Комиссию РПЦ возглавляет митрополит Тихон.
Передел памятников
В очередной раз речь шла об архитектурных памятниках, которые в соответствии с федеральным законом № 327 РПЦ хочет забрать у музеев.
Обозначили претензии церкви и на объекты Владимиро-Суздальского музея-заповедника (ВСМЗ). Среди объектов, на которые церковь претендует в регионе, постройки Спасо-Евфимиевского монастыря и Кремля в Суздале, музей Хрусталя в Гусь-Хрустальном, Золотые ворота, Успенский и Дмитриевский соборы во Владимире - всего 12 памятников.
Директор Владимиро-Суздальского ГМЗ Игорь Конышев говорил о том, что объекты, которые хочет забрать церковь, позволяют музею зарабатывать более половины его доходов, при этом содержать их весьма затратно - это обходится в 25 миллионов рублей. Он повторил аргументы о том, что передача объектов ГМЗ ухудшит состояние объектов культурного наследия и уничтожит музей: сохранить фрески в храмах можно лишь соблюдая особый температурно-влажностный режим, который нельзя поддерживать, если проводить там богослужения.
Владыка Тихон засомневался в том, что изменения на «полтора-два градуса» приведут к катастрофическим последствиям, а присутствовавший на заседании священник поделился опытом, что «иконы очень крепкие», в чем он уверен после того, как однажды они «оказались в воде»».
Замминистра культуры РФ Алла Манилова, курирующая работу музеев, заявила, что в разногласиях с церковью виноваты сами руководители музеев-заповедников, которые «не умеют договариваться». Президент Союза музеев Михаил Пиотровский не смог донести до участников дискуссии, что в Европе музеи и церковь не тратят время на имущественные споры, а бросают все силы на то, чтобы сберечь культурное наследие.
Пользоваться совместно?
Как пишет «Коммерсантъ», музеям-заповедникам и епархиям дали ещё одну попытку в 3-недельный срок решить все разногласия. Если диалог опять не выйдет, то во Владимир направят специальные согласительные комиссии по вопросам взаимодействия церкви и музеев, которые будут снимать напряжение и решать накопившиеся проблемы.
На встрече сообщили, что, учитывая, к каким последствиям привёл федеральный закон о церковной реституции, Государственная дума может разработать к нему поправки о возможности совместного использования архитектурных памятников музеями и религиозными организациями.
Призыв о помощи
Экс-генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Алиса Аксёнова встретилась с новым губернатором области Владимиром Сипягиным.
Основной темой беседы стало прошлое и настоящее легендарного музея. Алиса Ивановна рассказала о сложностях, с которыми она сталкивалась 50 лет, пока создавала музей-заповедник и руководила им. Он стал одним из лучших в России.
Особое внимание нового губернатора Аксёнова заострила на катаклизмах, которые она наблюдает с 2016 года при новом руководителе ВСМЗ. Алиса Ивановна попросила главу региона приложить все силы, чтобы спасти главный музей области от полного уничтожения.
Комментарий
Замглавы комитета по культуре Госдумы Александр Шолохов:
«В условиях жёсткого клинча Госдума готова разработать поправки к закону о передаче религиозным организациям госимущества, дополнив его нормой, которая позволит использовать объекты наследия совместно. Если такое предложат, мы будем обсуждать законопроект и содействовать его продвижению. Обе стороны в ответ на предложение юридически закрепить совместное сотрудничество решили «взять паузу». При этом со стороны РПЦ прозвучали высказывания, что хозяин должен быть один, и сегодня в законе достаточно норм, которые позволяют урегулировать процесс».