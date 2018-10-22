Игровой день в Континентальной хоккейной лиге продолжился матчем в Новосибирске, где Сибирь принимала казанский Ак Барс. Гости выиграли с результатом 1:0.

Игровой день в Континентальной хоккейной лиге продолжился матчем в Новосибирске, где "Сибирь" принимала казанский "Ак Барс". Гости выиграли с результатом 1:0.Судьба матча решилась в третьем периоде. Гости получили численное преимущество, которой реализовал Роб Клинкхаммер. Эта шайба оказалась единственной в матче. "Ак Барс" выиграл 1:0, а его вратарь Владислав Подъяпольский в четвертый раз в сезоне сохранил ворота в неприкосновенности.У "Ак Барса" стало 30 очков, и он занимает третье место в Восточной конференции. У "Сибири" 10 очков, и она замыкает таблицу Востока на 13 месте.