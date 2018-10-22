В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сыграно еще две встречи. Барыс в Астане обыграл минское Динамо 3:1, а омский Авангард в Уфе сумел победить Салават Юлаев 1:0.

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сыграно еще две встречи. "Барыс" в Астане обыграл минское "Динамо" 3:1, а омский "Авангард" в Уфе сумел победить "Салават Юлаев" 1:0."Барыс" заложил фундамент победы во втором периоде, когда Дмитрий Шевченко и Андре Петтерсон забросили по шайбе в ворота минчан. В третьей 20 минутке динамовец Денис Осипов сократил отставание, но Дастин Бойд установил окончательный счет – 3:1 в пользу "Барыса"В Уфе 60 минут основного времени не смогли выявить победителя матча между "Салаватом Юлаевым" и "Авангардом". Развязка наступила на третьей минуте овертайма после броска омича Евгения Медведева. Победа "Авангарда" 1:0.У "Авангарда" теперь 32 очка и второе место в Восточной конференции. У "Салавата Юлаев" и "Барыса" по 26 очков и 4-5 места соответственно. Минское "Динамо" застряло на последнем, 12 месте на Западе с 11 очками.