В Континентальной хоккейной лиге продолжается очередной игровой день регулярного чемпионата. В Хабаровске местный Амур принимал нижегородское Торпедо и потерпел поражение в овертайме со счетом 3:4.

В Континентальной хоккейной лиге продолжается очередной игровой день регулярного чемпионата. В Хабаровске местный "Амур" принимал нижегородское "Торпедо" и потерпел поражение в овертайме со счетом 3:4.По ходу матча хозяева вели со счетом 3:1. В их составе отличились Владислав Ушенин (6-я минута), Павел Дедунов (24-я) и Александр Кузнецов (36-я). У победителей шайбы забросили Антон Шенфельд (2-я и 63-я), Дамир Жафяров (39-я) и Дмитрий Семин (58-я)."Торпедо" прервало серию из шести поражений в регулярном чемпионате и с 24 очками занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. "Амур" (12) идет на 11-й строчке.